Осталась возможность просматривать его разделы только на украинском и английском языках

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Русскоязычную версию убрали с сайта Владимира Зеленского. Теперь осталась возможность просматривать его разделы только на украинском и английском языках.

Весной 2019 года на сайте Зеленского появилась петиция, авторы которой требовали убрать с этого ресурса русский язык. Чтобы обращение было рассмотрено Зеленским, оно должно было набрать 25 тыс. голосов за три месяца. Однако, как свидетельствуют данные на сайте, в пользу этой инициативы за отведенное время высказались всего чуть более 2,4 тыс. человек. Новая петиция появилась летом 2023 года. Она смогла преодолеть необходимый порог, получив 25,6 тыс. голосов в поддержку. В статусе обращения до сих пор значится "на рассмотрении".

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что много раз становилось поводом для конфликтов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленскому стоило бы сперва отменить принятые им законы, дискриминирующие и буквально истребляющие права русскоязычного населения на Украине, прежде чем садиться за стол переговоров с Россией.