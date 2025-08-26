В Минздраве предложили ввести практику трехлетней работы под руководством опытных коллег для отучившихся медспециалистов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минздрав России предлагает ввести порядок, по которому выпускники медицинских и фармацевтических образовательных программ будут в течение трех лет работать под руководством наставника. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Выпускники основных профессиональных образовательных программ медицинского или фармацевтического образования, впервые прошедшие первичную или первичную специализированную аккредитацию по соответствующей специальности, в течение трех лет осуществляют медицинскую деятельность под руководством наставника в организации, указанной в договоре о целевом обучении (если такой договор был заключен), либо в организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что выполняющие функции наставника будут получать соответствующую надбавку к заработной плате. Положение о наставничестве в здравоохранении будет утверждаться Минздравом России.

"По окончании периода наставничества медики смогут пройти периодическую аккредитацию специалиста. В соответствии с законопроектом, выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы. Изменения, предусмотренные законопроектом, не ограничивают выпускника в выборе конкретной медицинской организации", - отмечается в сообщении.

Согласно тексту законопроекта, в случае его принятия, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.