МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пассажиров авиакомпании Air China после внеплановой посадки самолета Лондон - Пекин в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа размещают в международном терминале аэропорта Нижневартовск. Резервный борт ожидается около 16:00 мск, сообщили в Росавиации.

"Пассажиров рейса Лондон - Пекин авиакомпании Air China размещают в международном терминале аэропорта Нижневартовск. Запасной борт ожидается около 16:00 мск", - говорится в сообщении.

Ранее в Росавиации сообщали, что резервный борт Air China прилетит в Нижневартовск в 14:00 мск и вылетит в Пекин в 18:00 мск.

Как сообщили в пресс-службе правительства автономного округа, для прибывших организовано обеспечение горячим питанием и напитками, на месте дежурит медицинская бригада. Состояние пассажиров и членов экипажа удовлетворительное.

По данным Росавиации, предварительная причина посадки на запасной аэродром в России - неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту самолета Air China находились 250 пассажиров и 15 членов экипажа.