За использование ИИ при краже денежных средств будет грозить до шести лет тюрьмы

Минимальным наказанием будет штраф от 100 до 500 тыс. рублей, сообщили в секретариате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Киберпреступникам при совершении кражи с использованием технологий ИИ будет грозить до шести лет лишения свободы. Это одна из мер второго пакета против кибермошенничества, подготовленного правительством, сообщили в секретариате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Минимальное наказание, которое может грозить мошенникам за использование ИИ при совершении кражи - штраф от 100 до 500 тыс. рублей, максимальное наказание - лишение свободы на срок до шести лет", - сообщили там.

"Кроме того, вводится административная ответственность за действия в сфере незаконной организации оборота цифровой валюты, например, за незаконный майнинг", - сообщили в секретариате.