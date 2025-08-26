В Чувашии вводят запрет на съемку и публикацию атак беспилотников

Мера принимается для предотвращения утечки информации, так как этим может "воспользоваться противник для новых ударов", сообщил глава региона Олег Николаев

ЧЕБОКСАРЫ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Чувашии вводят полный запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев по итогам заседания республиканского оперативного штаба.

"Принял необходимое решение: на территории Чувашии вводим полный запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак, мест падения беспилотников, действий силовиков и территорий охраняемых важных объектов региона. Запрещается также размещать такую информацию в интернете, СМИ и соцсетях", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, данная мера принимается для предотвращения утечки информации, особенно в условиях режима беспилотной опасности, так как этим может "воспользоваться противник для новых ударов". Правительство Чувашии сообщило в своем Telegram-канале, что за нарушение данного запрета будет предусмотрена административная ответственность, в том числе в виде штрафа до 300 тыс. рублей.