Единая программа организации воспитательной работы должна также быть согласована со всеми коллегами в регионах, отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ вместе с Российским движением детей и молодежи "Движение первых" и Росмолодежью подписали рекомендации по мероприятиям воспитательной направленности в школах. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Общероссийском родительском собрании в Национальном центре "Россия".

"Мы [Минпросвещения РФ] совместно с Российским движением детей и молодежи ["Движение первых"] и Росмолодежью подписали письмо по тем мероприятиям воспитательной направленности, которые мы рекомендуем проводить школах", - сказал он.

Это письмо было разработано с учетом нагрузки на детей. По словам министра, единая программа организации воспитательной работы должна также быть согласована со всеми коллегами в регионах. Она позволяет упорядочить образовательный и воспитательный процессы.

26 августа в Национальном центре "Россия" проходит XII Общероссийское родительское собрание. Ежегодную встречу с родительской общественностью проводит министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Мероприятие организовано Минпросвещения совместно с Российским обществом "Знание".

В формате открытого диалога представители родительских сообществ задали свои вопросы министру просвещения. Обсуждение будет посвящено предстоящему новому 2025/26 учебному году. В том числе будут подняты вопросы воспитания, профориентации, цифровой безопасности, введения оценок поведения и родительского просвещения.