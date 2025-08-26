МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ проведет всероссийские учения в образовательных учреждениях совместно с МЧС 28 и 29 августа. Они помогут обеспечить безопасность учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Общероссийском родительском собрании в Национальном центре "Россия".
"Чтобы максимально учебный год прошел безопасно - для нас это одна из ключевых задач. В четверг и пятницу [28 и 29 августа] пройдут всероссийские учения совместно с МЧС, чтобы еще раз посмотреть все системы готовности к началу учебного года", - сказал он.
Министр отметил, что уже проведена оценка со стороны Роспотребнадзора, региональных министерств, министерства внутренних дел всех школьных зданий, детских садов, колледжей.
26 августа в Национальном центре "Россия" проходит XII Общероссийское родительское собрание. Ежегодную встречу с родительской общественностью проводит министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Мероприятие организовано Минпросвещения России совместно с Российским обществом "Знание".
В формате открытого диалога представители родительских сообществ задали свои вопросы министру просвещения. Обсуждение будет посвящено предстоящему новому 2025/26 учебному году. В том числе будут подняты вопросы воспитания, профориентации, цифровой безопасности, введения оценок поведения и родительского просвещения.