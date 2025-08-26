Митрополит отметил, что Русская православная церковь имеет "достаточно точное представление" о церковной жизни в Африке

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Задачей Русской православной церкви в Африке является построение правильной церковной жизни, церковь с огромным уважением относится к местному духовенству, традициям и менталитету . Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной миссии Русской православной церкви в странах Африки, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин.

"Если сказать о наших главных задачах, - что, собственно, мы делаем? Наша задача - устроение нормальной, правильной церковной жизни. Мы с огромным уважением относимся к местному духовенству, к жителям, к их традиции, к их культуре, к их образу жизни, к их менталитету. Мы воспринимаем их как наших братьев и сестер, мы не стесняемся, если нужно чему-то у них учиться. Мы, если считаем, что имеем что-то большее, чем они имеют, стараемся максимально деликатно предлагать то, что у нас есть", - сказал он.

Митрополит отметил, что Русская православная церковь имеет "достаточно точное представление" о церковной жизни в Африке. "И мне, как экзарху, очевидно ясно, что мы можем многим послужить. Именно послужить. Рассказать и научить. Где-то мы, кстати, и сами учимся", - добавил он.

Владыка привел в пример распространенные в Африке "союзы православных матерей". "У нас в России это не очень еще развито. А у них очень организованно и очень интересно. Я считаю, надо было бы их в России пропагандировать и популяризировать", - уточнил митрополит.

По его словам, институт катехизации в Африке, в отличие от РФ, также прижился "основательно и не дискуссионно". "Меня это просто поразило, потому что если в России в постсоветское время введение института катехизации происходило очень трудно, и происходит очень трудно, то там, в общем-то, нормально, и не вызывает какого-то вопроса. То есть нет такого большого противоречия против катехизации. Это удивительно", - подчеркнул архиерей.