В рамках эксперимента они должны загрузить специальное мобильное приложение, которое сообщает о фактическом местонахождении

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Иностранные граждане, попавшие в больницу или находящиеся в гостинице, в рамках эксперимента в московском регионе не должны сообщать о своем местонахождении через приложение. Об этом сообщили в миграционной службе.

"Сотрудники гостиниц, санаториев и стационаров медорганизаций обязаны уведомлять о прибытии и убытии иностранных граждан в установленные законодательством сроки и порядке. Поэтому в данных ситуациях иностранный гражданин о своем местонахождении через приложение сообщать не должен", - сказали в службе.

1 сентября 2025 года в Московском регионе стартует эксперимент по внедрению новых механизмов учета трудящихся иностранцев, прибывших в Россию в безвизовом порядке. Это один из важных шагов в проведении реформы миграционного учета, призванный упразднить бумажные бланки "регистрации".

В рамках эксперимента мигранты должны загрузить специальное мобильное приложение. С помощью данного приложения сообщить о своем фактическом местонахождении.

В случае изменения адреса пребывания иностранный гражданин обязан проинформировать территориальный орган МВД России в течение трех рабочих дней, также используя указанное приложение. В связи с новыми правилами иностранным гражданам необходимо заблаговременно позаботиться о наличии смартфона.