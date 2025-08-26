Все вопросы на стыке Церкви и денег вызывают "какой-то нездоровый интерес", отметил замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Внимание российских медиа к теме освящения банковских карт незаслуженно, и хотя формальных препятствий к их освящению нет, банковские карты не должны становиться предметом поклонения. Об этом заявил ТАСС замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Считаю, что идея освящения банковских карт приобрела незаслуженное внимание в российских медиа. Конечно, церковная традиция знает молитвы на "освящение всякой вещи", поэтому формально говоря, препятствий для освящения карты, которая также является вещью, нет. Однако вместе с тем никому ведь ни приходило в голову освящать свой кошелек, бумажник, который функционально идентичен современной банковской карте. И, тем более, такого внимания освящение кошелька бы точно не вызвало", - сказал он.

По его словам, все вопросы на стыке Церкви и денег вызывают "какой-то нездоровый интерес". "Тогда как деньги, карты, кошельки, банковские счета - это всего лишь средство, инструмент, который человек может использовать как во благо, так и во зло себе и окружающим", - добавил Кипшидзе.

"Духовные проблемы начинаются тогда, когда банковская карта и богатства на ней хранимые, превращаются в подобие ветхозаветного золотого тельца, которому человек начинает поклоняться", - заключил собеседник агентства.