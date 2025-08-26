Там будут помогать авторам идей готовить конкурсные заявки

ОРЕНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Региональный офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), помогающий авторам идей готовить конкурсные заявки и способствующий повышению качества предлагаемых проектов, открылся в Оренбурге, передает корреспондент ТАСС.

"Я очень рад, что у нас появился дом здесь в Оренбурге, для нас это только 28-я точка на карте. И мы открываем эти офисы только там, где нас больше всего ждут. Это значит, что действительно здесь настолько активное культурное сообщество, настолько классные проекты, настолько огромная креативная энергия, что она является точкой притяжения", - отметил на церемонии открытия генеральный директор фонда Роман Карманов.

По его словам, рост качества - самый главный критерий работы проектного офиса. Его специалисты помогут авторам проектов доработать свои прошлые заявки и победить в будущих грантовых конкурсах, а также станут проводниками для новых участников. Карманов отметил, что с появлением в регионе такой организационной и методической поддержки конверсия должна увеличиться с 1/10 до 1/7, как это произошло в других регионах после открытия проектных офисов.

"Мы понимаем, что за каждым проектом - люди, команда, идея. Конечно, очень важно сделать так, чтобы эти идеи были доработаны, и, может быть, на следующем конкурсе или через конкурс, были поддержаны. Это творческий резерв, который нужно распечатывать, дорабатывать, этому проектный офис будет помогать", - сообщил Карманов ТАСС.

Оренбургский региональный офис ПФКИ, по словам организаторов, стал 28-м в России, пятым в Приволжском федеральном округе, но первым, открытым при Оренбургском губернаторском музее, как одном из самых активных участников конкурса фонда. Проекты из Оренбургской области пятый год заявляются на грантовый конкурсе ПФКИ. Из более чем 1 тыс. заявок было одобрено 122, оренбургские участники выиграли более 125 млн рублей.