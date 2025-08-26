Перед Крымским мостом скопилось 1 тыс. автомобилей

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 915 транспортных средств, время ожидания около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Очереди на подъездах к Крымскому мосту составляют в сумме 1 тыс. машин, сообщается в Telegram-канале о ситуации на мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 85 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 915 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении на 14:00 мск.

Очередь на проезд по мосту со стороны Крыма начала скапливаться к 6:00 мск, 8:00 уже составляла 500 автомобилей. Очереди со стороны Тамани при этом не фиксировалось.