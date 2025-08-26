Такая мера направлена на предотвращение мошеннических действий при обращении за предоставлением государственной услуги через "Госуслуги"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. МВД предлагает закрепить в правилах осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ обязанность проверять документы, подтверждающие право пользования жилым помещением при рассмотрении запросов о постановке мигрантов на учет по месту пребывания. Это следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

"Проектом постановления правила [осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ] дополняются обязанностью проведения проверки документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, при рассмотрении запросов о постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В документе отмечается, что новелла направлена на предотвращение мошеннических действий при обращении за предоставлением государственной услуги через "Госуслуги".

Кроме того, проектом предусматривается проверка информации об уплате госпошлины в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Сделать это можно в том числе, направив межведомственный запрос в федеральное казначейство.

Также в правила вносятся изменения, предусматривающие проставление отметки о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, должностными лицами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, уполномоченного МВД и находящегося в его ведении федерального государственного унитарного предприятия, и уполномоченной городом федерального значения Москвой организации после проведения соответствующих поверок сотрудниками подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России по аналогии с действующим механизмом взаимодействия с указанными организациями в отношении граждан РФ.