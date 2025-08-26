АСИ: четыре компании из Магаданской области подписали Национальный инклюзивный договор

Регион третий год подряд входит в топ-10 национального рейтинга состояния инвестиционного климата

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Четыре компании из Магаданской области присоединились к Национальному инклюзивному договору. Это предприятия в сфере энергетики, рыбопромышленного комплекса, спортивной инфраструктуры и машиностроения, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Национальный инклюзивный договор (НИД) - публичное заявление компании о важности предоставления инклюзивных товаров, услуг или сервисов для создания общества равных возможностей, а также о намерениях и конкретных действиях по внедрению инклюзивных практик на ближайший год. НИД - основной элемент всероссийского проекта АСИ "Открыто для всех".

"Четыре компании из сферы энергетики, рыбопромышленного комплекса, спортивной инфраструктуры и машиностроения региона [Магаданской области] присоединились сегодня к сообществу бизнеса равных возможностей, подписав Национальные инклюзивные договоры. Мы очень благодарны предпринимателям региона за то, что они готовы развивать доступную среду", - написала Чупшева в Telegram-канале по итогам командировки в Магаданскую область.

Она отметила, что регион третий год подряд входит в топ-10 национального рейтинга состояния инвестиционного климата, а по итогам этого года Магаданская область вошла в пятерку лидеров по нескольким направлениям - "Защита бизнеса", "Меры поддержки" и "Кадровые ресурсы". Чупшева также сообщила, что регион утвердил дорожную карту по реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса, куда включил внедрение бережливых технологий для оптимизации строительных разрешений. "В планах агентства создать площадку для сбора предложений, которые потом будут частью обновленных федеральных карт", - написала глава АСИ.

Чупшева отметила высокую вовлеченность региональной команды в работу по улучшению делового климата в Магаданской области. "Важно, чтобы бизнес активно помогал властям в ежегодном выявлении узких мест для совершенствования процессов, где порой ключевым является не финансирование, а изменение подхода", - добавила она.