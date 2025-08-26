Собянин: более 74 тыс. зданий в Москве подготовили к отопительному сезону

Также проверили и подготовили более 22 тыс. тепловых пунктов, тепловые и насосно-перекачивающие станции, малые котельные

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Городские объекты в Москве подготовят к старту отопительного сезона к 1 сентября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"К 1 сентября все городские объекты будут готовы к старту отопительного сезона. Сейчас заканчиваем масштабную, комплексную работу, благодаря которой в холода будет тепло в каждой квартире", - написал мэр.

Он уточнил, что в городе проверили и подготовили больше 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. домов; 13 ТЭЦ; более 22 тыс. тепловых пунктов, тепловые и насосно-перекачивающие станции, малые котельные; электрические и газовые сети; коммунальную технику; аварийные бригады и другое.

"Провели гидравлические испытания, чтобы выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить. Также в этом году капитально обновим один энергоблок на ТЭЦ-25 и два водогрейных котла на ТЭЦ-26; отремонтируем больше 2 тыс. трансформаторных и распределительных подстанций; в рамках региональной программы капремонта проведем работы в более, чем 2,4 тыс. домов", - добавил Собянин.