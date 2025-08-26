Мероприятие состоится в Мурманской государственной областной научной библиотеке

МУРМАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Молодежный форум "Территория свободного развития: Арктика. Молодежь. Будущее" пройдет в Мурманске 20 сентября, сообщил временно исполняющий полномочия главы города Иван Лебедев.

"Тренинги, мастер-классы, настольные игры и познавательные лекции от приглашенных спикеров - все это девятый ежегодный молодежный форум "Территория свободного развития: Арктика. Молодежь. Будущее". Приглашаю мурманчан от 14 до 35 лет, готовых к новым открытиям, принять участие в масштабном событии", - отметил Лебедев.

Как добавили в горадминистрации, форум станет площадкой для общения, обмена опытом и реализации идей молодых жителей города, которые смогут внести свой вклад в формирование будущего Мурманска. Мероприятие состоится в Мурманской государственной областной научной библиотеке.