Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на второй этап реконструкции и расширения наружных инженерных сетей центра

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Главгосэкспертиза одобрила проект масштабной модернизации инфраструктуры одного из крупнейших оздоровительных лагерей РФ - всероссийского детского центра "Орленок" в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба экспертной организации.

"Орленок" расположен на берегу Черного моря неподалеку от Туапсе с 1960 года. Там ежегодно отдыхают более 20 тыс. школьников из всех регионов РФ, зарубежья. В его составе 10 детских лагерей - летних и круглогодичных. В центре реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней.

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на второй этап реконструкции и расширения наружных инженерных сетей, необходимых для перспективного развития образовательного центра. <…> [В рамках проекта планируются] реконструкция и новое строительство сетей, очистных сооружений", - говорится в сообщении.

Речь идет о сетях, которые обеспечивают все 10 лагерей центра. Каждый из них имеет свои спортивные и сценические площадки, столовые и медпункты, многочисленные санитарно-бытовые и хозяйственные постройки. Работы пройдут на сетях ливневой канализации - 6,8 км и на напорных сетях - 4,8 км. Будут установлены очистные сооружения, чтобы защитить водные объекты. Планируется построить пять трансформаторных подстанций и внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВА и 10 кВА общей протяженностью 8,8 км. Заявлено строительство комплекса сооружений антитеррористической защищенности, охраны и безопасности территории.

"Планируется устройство дополнительных спортивных площадок. Так, между столовой и Античным театром детского лагеря "Олимпийский" разместят два теннисных корта и площадку с тренировочной стенкой. Здесь также будет новое футбольное поле с трибунами для зрителей не менее чем на 900 мест. Дополнительно построят трехэтажное вспомогательное здание спортивного назначения с медпунктом, душевыми, раздевалками, тренерскими и иными помещениями", - добавили в Главгосэкспертизе.

Заказчиком выступает Управление делами президента Российской Федерации. Генеральный проектировщик - ООО "Инвест".