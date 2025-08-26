Сальдо: новая подстанция выравнивает электроснабжение Херсонской области

Ее мощность составила 150 кВ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Подстанция на 150 кВ, построенная компанией "Россети", "выравнивает электроснабжение" левобережья Херсонской области. Об этом доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.

"У нас масштабная работа ведется по восстановлению и по строительству систем жизнеобеспечения. На первом месте, конечно, - это энергообеспечение. Поэтому ПАО "Россети" построили недавно новую, совершенно новую подстанцию на 150 киловольт, потратили на это почти 6 млрд [рублей], но она серьезно компенсирует и выравнивает все электроснабжение Херсонской области и левобережья", - сказал Сальдо.

Он пояснил, что до строительства новой подстанции в некоторых населенных пунктах сильно падало напряжение. Это приводило к жалобам жителей, поскольку не работали даже домашние приборы.

По словам Сальдо, ранее подстанции, "выравнивающие" энергоснабжение в регионе, были связаны с Каховской ГЭС.

6 июня 2023 года от ракетного удара ВСУ была частично разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции на Днепре, которая не только обеспечивала электроэнергией несколько областей, но и регулировала сток из Каховского водохранилища для орошения и водоснабжения засушливых регионов, в том числе каналов и оросительных систем Херсонской и Запорожской областей. Разрушение ГЭС унесло жизни 59 человек, причинило серьезный ущерб экологии, Каховское водохранилище фактически перестало существовать.