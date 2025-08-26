Их общая площадь составила 600 га

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Порядка 44 участков с потенциалом в 5,7 млн кв. м выделили в Херсонской области для строительства жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В этом году уже и в прошлом году мы выделили 44 участка для строительства общей площадью почти 600 га. Это большие объемы будут, потенциал - 5,7 млн кв. м", - сказал он.

Сальдо уточнил, что строительство началось в Геническе и Скадовске. "Начали уже предлагать жилье [в первом строительном комплексе в Скадовске] на бронирование - за три недели из 280-квартирного дома 167 квартир уже забронировали. Всего лишь за три недели", - добавил он, отметив, что строители чуть-чуть начали поднимать цены. Губернатор подчеркнул, что цена будет отрегулирована.