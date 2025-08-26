В Росавиации назвали предварительной причиной посадки на запасной аэродром неисправность одного из двигателей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 августа. /ТАСС/. Борт авиакомпании Air China, который должен забрать пассажиров самолета Лондон - Пекин после внеплановой посадки, приземлился в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа, следует из данных сервиса Flightradar.

По данным сервиса, за пассажирами прилетел Boeing 777. Данную информацию подтвердили ТАСС в аэропорту Нижневартовска. "Борт прибыл", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, самолет прибыл в 15:18 мск, вылет запланирован на 17:50 мск. "Ситуация продолжает оставаться на контроле Уральской транспортной прокуратуры", - пояснили в ведомстве.

Как отмечали в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа, для прибывших было организовано обеспечение горячим питанием и напитками, на месте дежурила медицинская бригада. Состояние пассажиров и членов экипажа оценивалось как удовлетворительное.

По данным Росавиации, предварительная причина посадки на запасной аэродром в России - неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту самолета Air China находились 250 пассажиров и 15 членов экипажа.