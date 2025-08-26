Решаются вопросы по повышению престижа профессии педагога

ЛУГАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Система образования Луганской Народной Республики прошла интеграцию в единое российское образовательное поле, решаются вопросы по повышению престижа профессии педагога. Об этом на совещании учебно-педагогического округа республики, в котором приняло участие более 700 человек, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Система образования республики уже прошла интеграцию в единое российское образовательное поле и занимает уверенные позиции в общем рейтинге по всей стране. Благодаря программе социально-экономического развития мы продолжаем обновление образовательной инфраструктуры. По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина идет разработка стратегии развития образования России до 2036 года, и мы активно принимаем участие в этой работе", - отметил глава региона.

Он добавил, что федеральные и региональные власти уделяют большое внимание созданию условий для комфортной и эффективной работы педагогов, развитию кадрового потенциала и повышению престижа профессии педагога. "На региональном уровне мы планируем повышать престижность педагогического труда, в том числе обеспечивать повышение заработной платы, и результаты вы увидите уже в этом году", - сказал Пасечник.

Участникам совещания, которое проходило на базе Луганского государственного педагогического университета, были представлены образцы оборудованных кабинетов химии, географии, биологии, цифровые лаборатории по физике, робототехнике, беспилотным летательным системам, военной подготовке и оказанию первой медицинской помощи.

В совещании приняли участие председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, сенатор от ЛНР Ольга Бас, министр образования и науки региона Иван Кусов, а также депутаты регионального парламента. Лучшим из педагогов были вручены республиканские и ведомственные награды.

В 2025-2026 учебном году на территории ЛНР будут функционировать 529 общеобразовательных организаций. В 486 школах образовательный процесс будет организован в очной форме, в 43 школах, расположенных в зоне боевых действий - в очно-заочной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.