Председатель Следственного комитета России останется на посту еще на год

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Срок полномочий Александра Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета РФ продлили на один год. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Срок полномочий продлен до 27 августа 2026 года", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что соответствующее распоряжение было подписано "на днях".

Бастрыкин возглавляет СК России с 2011 года. До этого, с 2007 года, он руководил СК при прокуратуре. В 2024 году президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий его правом продлевать срок пребывания на посту главы СК после достижения им 70 лет. Бастрыкину 27 августа исполнится 72 года.