Мемориал предложили создать матери и жены военных Ржевского округа

РЖЕВ /Тверская область/, 26 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия памятника участникам специальной военной операции прошла в городе Ржеве Тверской области. В церемонии принял участие губернатор региона Игорь Руденя, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня в Городе воинской славы Ржеве появился еще один символ ратной истории России. <...> В восьмидесятилетие Великой Победы, в этот знаменательный год, Год защитника Отечества, мы открываем скульптуру памяти, мемориал наследникам великих героев, наследникам поколения победителей. И наши современные герои, как деды и прадеды, напомнили всему миру о непобедимости нашей страны, нашей России", - сказал Руденя.

Он также напомнил о подвигах солдат Красной армии в Ржевской битве в годы Великой Отечественной войны. "Пять лет назад, открывая мемориал Советскому солдату, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что в Ржевском сражении бойцы Красной армии показали, что наш народ, вставший на защиту Родины, невозможно ни сломить, ни покорить", - сказал губернатор региона.

Глава Ржевского муниципального округа Роман Крылов положительно оценил особенности скульптуры, а также отметил, что подвиги участников спецоперации никогда не будут забыты. "Вчерашние мальчишки, те, кто ухаживал за воинскими захоронениями, встречался с ветеранами, рассказывал о подвиге своих дедов и прадедов, бросили привычный уклад, пошли сегодня вновь защищать нашу страну, защищать ее ценности. <...> Сегодня мы вспоминаем тех, кто уже никогда не вернется домой, они навсегда останутся в наших сердцах и в нашей памяти. Скульптура изображена, я считаю, очень душевно: это наш главный герой, участник специальной операции, он, с одной стороны, очень мужественный и очень добрый, герой, который держит на руке голубя. А голубь в христианстве - это символ спасения, начала нового мира и добрых людей", - сказал он.

Мемориал предложили создать в 2024 году матери и жены военных Ржевского округа. По информации пресс-службы правительства региона, памятник разработан студией военных художников имени М. Б. Грекова с учетом пожеланий военнослужащих и их родных. Поддержку в его создании и установке оказали предприятия и жители Ржевского округа, а также ряда других регионов, ржевская общественная организация "Память 29-й армии".