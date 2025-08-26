Дистанционный этап конкурса продлится до 1 октября и завершится викториной на знание истории и культуры России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Финальное тематическое задание "Семейное древо" открылось для выполнения участникам конкурса "Это у нас семейное". Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Для участников второго сезона конкурса "Это у нас семейное" открылось финальное тематическое задание - "Семейное древо". Дистанционный этап конкурса продлится до 1 октября и завершится викториной на знание истории и культуры России. Семьи, набравшие больше всего баллов за дистанционный этап, выйдут в полуфинал самого народного проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", - говорится в сообщении.

Главные призы второго сезона - 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Регистрация на сайте этосемейное.рф продлится до 14 сентября. В рамках дистанционного этапа на протяжении двух месяцев, начиная с 17 июня, участникам каждую неделю открывались тематические задания, а также партнерские и от членов наблюдательного совета конкурса. Теперь семьям проекта для выполнения доступны более 40 заданий.

"40 заданий мы создавали с особой заботой, чтобы каждая семья нашла что-то свое - то, что зажжет искру в глазах детей и взрослых, - обратился к участникам конкурса гендиректор платформы "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин. - И самое главное - наша система устроена так, что присоединиться к выполнению заданий можно в любой момент. Поэтому если вы еще не с нами - заходите на сайт этосемейное.рф, регистрируйтесь и участвуйте в конкурсе".

За два месяца самыми популярными стали задания на тему культуры: составление коллажей с атрибутами культурного кода разных поколений, кроссворда на тему "Культурный код" и чтение отрывка "У лукоморья дуб зеленый" из поэмы "Руслан и Людмила" Александра Пушкина. Каждая седьмая семья, которая участвует в дистанционном этапе, выполнила больше половины предложенных заданий.

Самый массовый проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" "Это у нас семейное" в 2025 году стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.