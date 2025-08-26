Подземный переход и вход в вестибюль работают

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Вестибюль станции метро "Площадь Восстания" закрыли на выход из-за сильного ливня, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

"Вестибюль 2 станции "Площадь Восстания" (выход на Московский вокзал) закрыт в связи с подтоплением в результате мощного ливня. Подземный переход и вход в вестибюль работают", - говорится в сообщении.

По информации Росгидрометцентра, в Петербурге в течение дня 26 августа действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы и дождей.

Как сообщали ранее в пресс-службе городской администрации, желтый уровень погодной опасности объявлен с 9:00 до 21:00 26 августа в связи с грозой и дождем. Местами ожидаются ливни.