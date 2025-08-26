Всем участникам предстоит пройти оценочные процедуры, включающие теоретическую и практическую части, а также решение ситуационных задач

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Свыше 100 заявок подали медработники Московской области для участия в профессиональных премиях "Подмосковный фельдшер" и "Подмосковная медсестра/медбрат". Победители получат вознаграждение в размере 200 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Проведение профессиональной премии среди среднего медицинского персонала позволяет нам поддержать работников и отметить их профессионализм. Сейчас прием заявок на участие уже завершился. Всего было подано более 100 заявок. Экспертная комиссия начнет проводить оценочные процедуры конкурсантов в симуляционном центре МОНИКИ уже 1 сентября", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

Отмечается, что всем участникам предстоит пройти оценочные процедуры, включающие теоретическую и практическую части, а также решение ситуационных задач. Подвести итоги планируется в декабре 2025 года. Решение выносит экспертная комиссия на основании прохождения испытаний.

В министерстве добавили, что победители премий "Подмосковный фельдшер" и "Подмосковная медсестра/медбрат" получат денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей.