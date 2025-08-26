Инициатива направлена на борьбу с острой нехваткой кадров

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в целом поддержал инициативу Минздрава России сделать целевыми все бюджетные места в медицинских вузах и предложил распространить подобный механизм и на другие сферы, где наблюдается острая нехватка кадров. Об этом парламентарий заявил ТАСС.

Ранее Минздрав сообщил, что студентов, поступающих на бюджетные места по основным программам высшего медицинского и фармацевтического образования, предлагается обязать заключить договор о целевом обучении. Это предполагает обязательную отработку после выпуска в госучреждении, а за отказ предусмотрен штраф.

"Я в целом поддерживаю желание Минздрава исправить кричащую ситуацию, связанную с нехваткой врачей. Особенно это касается малых городов и сельской местности. Такое предложение заслуживает внимания, оно справедливо: если ты готов на себя взять обязательства - получаешь бесплатное образование и в рамках взятых на себя обязательств отрабатываешь. Кроме этого, считаю, что данный механизм необходимо рассмотреть с точки зрения его использования и в других сферах, где мы испытываем серьезный дефицит кадров", - сказал Нилов.

По его мнению, целевое обучение должно сопровождаться предоставлением дополнительных гарантий, а "главное - предложением решения жилищного вопроса". "Потому как при таком справедливом, с одной стороны, подходе, мы должны понимать, что без решенных социально-бытовых вопросов многие могут отказываться заключать соглашение с работодателем", - заключил он.