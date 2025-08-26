Выбор формы обучения зависит от места фактического пребывания семьи и решения родителей

КУРСК, 26 августа. /ТАСС/. Около 8 тыс. детей из 106 школ, расположенных в приграничных районах Курской области, будут учиться в дистанционном формате в новом учебном году. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

"Дети из остальных 106 школ приграничных районов будут учиться в дистанционном формате, это около 8 тысяч школьников. При этом выбор формы обучения зависит от места фактического пребывания семьи и решения родителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к обучению в очном формате планируют приступить в 329 общеобразовательных организациях, в том числе в 10 школах приграничного Суджанского района, образовательный процесс в которых будет организован на базе школ города Курска. Правительство региона информирует, у родителей или законных представителей есть право выбора: на основании личного заявления можно перевести ребенка на дистанционное обучение.

Всего, по данным регионального правительства, в этом году к обучению в школах Курской области приступят около 113 тыс. детей, из них около 9,5 тыс. пойдут в первый класс.

"Во всех образовательных организациях будут приняты необходимые меры по обеспечению безопасных условий обучения. Алгоритм действий при сигналах "Ракетная опасность" и "Опасность атаки БПЛА" сохраняется прежним", - уточнили в правительстве Курской области.