МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Температурный фон в Москве, а также в центре европейской части России, будет холодным, примерно на 2-3,5 градуса ниже нормы до пятницы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве и в центре европейской России до четверга, и даже в ночь на пятницу, погода прогнозируется однородная. <…> Температура низкая, примерно на 2-3,5 градуса ниже нормы. Ночные температуры составят 5-10 градусов. Дневные температуры не соответствуют нынешним климатическим характеристикам и будут в диапазоне 15-18 градусов до четверга включительно", - сказал он.

По его словам, холодная погода обусловлена тем, что воздушные массы, поступающие в регион, сформировались над Северным Ледовитым океаном.

Условий для значительных осадков в центре европейской России не прогнозируется до конца августа.