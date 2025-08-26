Вильфанд назвал выпавший в Петербурге мелкий град обычным летним явлением

В течение всей недели погода в городе будет холодной

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мелкий град, выпавший накануне в Санкт-Петербурге, был ошибочно принят за снег. Такое явление является обычным для лета, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вчера интернет был взволнован информацией о том, что в Питере наблюдался снег. Мы специально обсудили это с коллегами из Северо-Западного федерального округа: снега не было. Град - да, он прогнозировался. Он был мелкий, и на тех записях, которые публиковались, качество плохое и кажется, что идет снег", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что в течение всей недели погода в северной столице будет холодной. Это связано с циклонической деятельностью, из-за которой воздушные массы будут перемещаться с севера. Такая ситуация обусловит плотную облачность и частые осадки в регионе. "И это, пожалуй, единственный крупный город, где погода не будет летней даже в конце летнего сезона, то есть в эти выходные", - заметил метеоролог.

Ранее в нескольких СМИ появились публикации и кадры погодного явления, ошибочно принятого за снег.