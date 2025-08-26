В предполагаемых изменениях речь пойдет о наделении Министерства культуры правом вести административное расследование по статье 14.58 КоАП РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые дадут Минкульту право расследовать факты показа фильмов без прокатного удостоверения. Об этом сказано в протоколе заседания комиссии, с которым ознакомился ТАСС.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддерживает внесение изменений в проект федерального закона " О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в материалах.

В предполагаемых изменениях речь пойдет о наделении Министерства культуры правом вести административное расследование по статье 14.58 КоАП РФ (осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм). "Изменения, предлагаемые законопроектом, позволят должностным лицам территориальных органов Минкультуры России проводить опрос свидетелей и привлекаемых к административной ответственности лиц, запрашивать необходимые документы и истребовать сведения для установления лиц, непосредственно выступивших в качестве демонстраторов и осуществивших показы фильмов без прокатных удостоверений, сбор показаний специальных технических средств, используемых для кинопоказов", - сказано в пояснительной записке к документу.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подробно рассказал ТАСС о существующей проблеме и, как следствие, причинах принятия данного законопроекта. "Как показывает практика проводимой работы Минкультуры России в рамках статьи 14.58 КоАП, сотрудникам Минкультуры России зачастую недостаточно поступивших сведений и времени (2-е суток с момента выявления правонарушения) для выяснения обстоятельств дела, что не позволяет сформировать качественную доказательную базу. За 2022-2024 гг. выявлен 361 показ без прокатного удостоверения на фильм. При этом 85 дел было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности, 29 - прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения", - сказал Груздев.