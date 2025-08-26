Результатом поездки стали медиапродукты о сельском хозяйстве России и фильм, посвященный агропромышленным предприятиям области и технологиям, которые могут увеличить эффективность и производительность в сфере

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Молодые авторы и создатели контента, лидеры общественного мнения и журналисты стали участниками уникального блог-тура премии "Шум". Его основная тема - раскрытие потенциала сельскохозяйственной отрасли и развеивание стереотипов о фермерстве и экотуризме в Московской области, сообщила пресс-служба Федеральной дирекции молодежных форумов и программ Росмолодежи.

"Россия - один из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в мире, а работа в агропромышленной сфере становится все более популярной у молодежи. Блог-тур включал в себя посещение компаний-производителей продуктов питания, экоферм и агрокомплексов", - говорится в сообщении.

Так, в Центре геномной селекции "Мираторга" участникам удалось увидеть, как компания укрепляет здоровье сельскохозяйственных животных. На экскурсии по молочному комбинату "Чеховский" компании Health & Nutrition участники ознакомились с инновационным производством молочных продуктов, которые они ежедневно встречают на прилавках магазинов, а также понаблюдали за автоматизированными процессами упаковки и строгим контролем качества продукции. Более того, блогеры самостоятельно создавали йогурты из линейки брендов компании.

Экзотическим событием стало также посещение овцеводческого агрокомплекса "Хутор Спасский", где увидели, как предприятие может за короткий промежуток времени вырасти в притягательную локацию для экотуризма с зонами отдыха. Сейчас там содержится около 1000 овец. А совсем недавно хутор открылся для организованных туристических групп, но уже со следующего лета будет доступен и для самостоятельных туристов.

Отмечается, что в блог-туре приняли участие 20 человек - блогеры-гиды, телевизионные журналисты, медиапедагоги, авторы собственных медиапроектов, представители студенческих и региональных СМИ. "Общее количество подписчиков в социальных сетях участников поездки превышает 10 млн человек, а это значит, что миллионы людей узнают больше о достижениях в сфере сельского хозяйства и познакомятся с передовыми решениями производств, чьи продукты мы каждый день встречаем на полках магазинов", - подчеркивается в сообщении.

Результатом поездки стали авторские медиапродукты о сельском хозяйстве России и фильм, посвященный агропромышленным предприятиям Московской области и уникальным цифровым технологиям, которые позволяют увеличить эффективность и производительность в сфере сельского хозяйства.

О блог-турах

Это уже второй блог-тур премии "Шум" в этом году. Первое путешествие молодых медиаспециалистов состоялось в начале августа - участники посетили Северную Осетию - Аланию, где познакомились с культурой и традициями региона, а также сняли фильм о внутреннем туризме. Впереди у Премии еще один блог-тур - в конце августа создатели контента отправятся в Челябинскую область, чтобы познакомиться с крупнейшими промышленными предприятиями страны и снять о них контент.

