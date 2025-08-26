Торжественный марш пройдет 3 сентября и будет посвящен Победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны

ХАБАРОВСК, 26 августа. /ТАСС/. 50 фронтовиков и тружеников тыла будут в числе гостей военного парада в честь Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны 3 сентября в Хабаровске. Об этом сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин.

"Главными гостями военного парада 3 сентября в Хабаровске станут 50 фронтовиков и тружеников тыла. Людей, ковавших Победу в Великой Отечественной и Второй мировой войне, все меньше - и каждый дорог и ценен нам своим воинским и трудовым подвигом", - написал Демешин.

Череда торжественных мероприятий начнется с 28 августа. В этот день откроется мемориал бойцам 88-й отдельной стрелковой бригады в селе Вятское. Генеральная репетиция парада Победы 31 августа будет очень зрелищной, отметил Демешин. На нее пригласят участников специальной военной операции, а также детей и молодежь.

"Полуденный выстрел, который мы ввели в традицию по знаменательным датам, будет произведен в Хабаровске 2 сентября. Выполнить эту почетную миссию приглашены замдиректора по международному сотрудничеству Института государства и права РАН Александр Звягинцев, Герой России, начальник 392-го окружного учебного центра ВВО гвардии генерал-майор Азатбек Омурбеков и участник Великой Отечественной войны, войны с Японией, почетный житель города Хабаровска Анатолий Красноногов", - написал Демешин.

Кроме парада хабаровчане и гости города смогут принять участие в патриотических акциях. Так, на набережной развернут самую большую в мире муаровую ленту - в цветах колодки медали "За Победу над Японией", а также и Георгиевскую ленту. Завершится день праздничным салютом над Амуром.