В Ялте открыт комплекс дислокации главного управления Росгвардии по Крыму

Ялтинскому округу передадут 15 квартир этого комплекса

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Комплекс, на базе которого будут дислоцироваться подразделения главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю, открыли в Ялте, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В Ялте открыт комплекс, на базе которого будут дислоцироваться подразделения главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю. Здесь для несения службы разместится личный состав силового ведомства, который сегодня совместно с подразделениями Минобороны РФ, ФСБ, МВД, территориальной обороны "Барс-Крым" выполняет задачи по обеспечению безопасности республики и жителей полуострова", - написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов поблагодарил директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Васильевича Золотова, командование Южного округа войск национальной гвардии РФ за совместную работу, постоянный контроль и помощь в обеспечении безопасности Крыма.

"Кроме того, 15 квартир этого комплекса будет передано Ялтинскому муниципальному округу для последующего распределения между гражданами, нуждающимися в переселении из аварийного жилищного фонда, а также детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Строительство велось за внебюджетные средства, благодарю инвесторов за социально ответственную позицию", - добавил глава Республики Крым.