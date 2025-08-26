В нем участвуют почти 300 спортсменов-ветеранов СВО со всего Урала

ТЮМЕНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога открыл первый летний Кубок для защитников Отечества, который пройдет в Тюмени с 26 по 31 августа, передает корреспондент ТАСС с места события.

Торжественное открытие состязаний состоялось в Тюменском легкоатлетическом манеже - на нем собрались порядка 300 спортсменов-ветеранов СВО со всего Урала. "Среди них Герой России Рустам Сайфуллин, кавалеры орденов Мужества и медалей Суворова, военнослужащие-женщины. Каждый участник - уже герой и победитель", - сказал Жога.

Полпред также отметил, что уникальность этих состязаний заключается в семейных стартах - их организуют по рекомендации губернатора Тюменской области Александра Моора. "Жены, матери и дети поддерживали ребят во время боевых заданий, а на Кубке будут болеть за них с трибун и участвовать в специальной дисциплине - семейные старты", - добавил Жога.

Спортсменам предстоит показать свои навыки в 13 видах спорта, включая плавание, пара-бокс, шахматы, метание ножей и другие. По словам полпреда Жоги, главная цель кубка - объединить активных ветеранов боевых действий УрФО, чтобы они были не соперниками, а друзьями и товарищами.