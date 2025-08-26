Посетить экспозицию можно будет до 15 сентября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Обновленная выставка "Семейные реликвии" ко Дню российского кино (27 августа) открылась в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Экспозиция посвящена народному артисту СССР, кинорежиссеру Юрию Озерову и его картине "Битва за Москву", которая вышла на экраны 40 лет назад, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Юрий Николаевич - создатель фильмов-эпопей о Второй мировой войне. Сам будучи фронтовиком, связистом, прошел путь от рядового до майора, был награжден орденом Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалями, в том числе "За боевые заслуги" и "За взятие Кенигсберга", - подчеркивают в музее.

После возвращения из армии Юрий Озеров завершил обучение в ГИТИСе и ВГИКе. Он стал создателем четырех масштабных фильмов-эпопей: "Освобождение", "Солдаты свободы", "Битва за Москву" и "Сталинград". Киноэпопея "Битва за Москву", основанная на мемуарах Георгия Жукова "Воспоминания и размышления", была выпущена в 1985 году. Первая часть под названием "Агрессия" охватывает события в Европе и СССР перед началом Великой Отечественной войны, а вторая часть, "Тайфун", рассказывает о подготовке и сражениях, связанных с битвой за Москву.

В экспозицию вошли предметы, переданные в дар Музею Победы вдовой режиссера Дилярой Озеровой. Впервые широкой публике будут представлены альбомы, содержащие газетные вырезки и фотографии, связанные со съемками и выходом фильма "Битва за Москву". Гости музея увидят фотоальбом киностудии "Мосфильм", посвященный совместной работе с чехословацкой киностудией "Баррандов" и немецкой студией "Дефа" над этой киноэпопеей в период с 1983 по 1986 год. Также можно будет увидеть рекламный проспект к фильму "Битва за Москву" 1985 года. Посетители смогут ознакомиться с архивными фотографиями и документами Юрия Озерова, включая его удостоверение личности старшего лейтенанта, зачетную книжку ГИТИСа и аттестат профессора. Посетить экспозицию можно будет до 15 сентября.

Юрий Озеров - советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, родился 26 января 1921 года. Среди самых известных его работ - киноэпопеи "Освобождение", "Сталинград", "Битва за Москву", посвященные Великой Отечественной войне. Озеров в 1965 году был удостоен звания "Заслуженный деятель искусств РСФСР", в 1977 году стал народным артистом СССР. Умер 15 октября 2001 года.

ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.