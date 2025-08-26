Эксперт Кудзагова: Москва-река может стать пригодной для купания через 5-10 лет

Сопредседатель экологической партии РФ "Зеленые" сообщила, что для этого необходимо модернизировать существующие и построить новые станции очистки ливневых сточных вод в достаточном количестве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Москва-река может быть пригодной для купания через 5-10 лет. Такое мнение ТАСС выразила сопредседатель российской экологической партии "Зеленые" Александра Кудзагова.

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 августа в интервью "Комсомольской правде" заявил, что Москва-река на всем ее протяжении должна стать пригодной для купания. Ее очистка идет полным ходом, а за последние 10 лет содержание нефтепродуктов в воде сократилось вдвое.

"Чтобы в Москве-реке можно было купаться, необходимо провести огромную работу: модернизировать существующие станции очистки, построить новые станции очистки ливневых сточных вод в достаточном количестве, снизить сброс ливневого стока в реку. Провести подобную масштабную работу быстрее, чем за 5-10 лет, даже при наличии всех необходимых ресурсов, вряд ли возможно", - убеждена эксперт.

Кудзагова, опираясь на открытые статистические данные, отметила, что за последние годы наблюдается улучшение качества речной воды благодаря модернизации очистных сооружений. "Однако для питья и купания вода Москвы-реки непригодна: в силу как микробиологического, так и химического загрязнения. Источники загрязнения - это канализационный сток, большая часть которого очищается, ливневый сток с улиц (бензин, мазут, реагенты, мусор - прим. ТАСС), производственный сток", - отметила собеседница агентства.

"Загрязнения, поступающие годами, накапливаются на дне реки в виде отложений ила и становятся источником вторичного загрязнения. Качество воды уже на входе реки в столицу не соответствует показателям водоемов рыбохозяйственного назначения", - сказала она.

Проблема масштабнее

Собеседница агентства также обратила внимание на проблему затопления столичных улиц во время дождей. "В обязательном комплексе мер идет и реабилитация реки: очистка дна, восстановление естественных берегов, строжайший запрет несанкционированного неочищенного сброса, контроль работы локальных очистных на предприятиях и при необходимости их модернизация, регулярный контроль качества воды в реке", - рассказала эксперт о необходимых мерах по очистке реки.

По словам Кудзаговой, прошлым летом "Зеленые" проводили инспекцию по Москве-реке и фиксировали факты размещения размываемых грунтов при строительстве в береговой полосе. "Наблюдалась и отсыпка береговой линии с использованием отходов грунта и боя бетона, замусоривание островов, сбросы с судов, неочищенный сброс ливневки со сторойплощадок - с воды это оказалось видно, как на ладони", - заключила она.