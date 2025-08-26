Движение было приостановлено из-за повреждения контактной сети сторонним транспортом

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Трамваи на улице Дурова в Москве возобновили движение после остановки из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Восстановлено движение трамваев на улице Дурова", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на улице Дурова в районе остановки "Театр зверей имени Дурова" из-за повреждения контактной сети сторонним транспортом задерживались трамваи №7 и №50. Маршруты были временно изменены, вместо трамваев работали автобусы.