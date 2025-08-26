Чаще всего самостоятельно выйти из леса не могут люди пожилого возраста

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Порядка 500 человек заблудились в лесах Московской области с начала 2025 года. Чаще всего самостоятельно выйти из леса не могут пожилые люди, сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"С начала текущего года в лесах Московской области заблудились около 500 человек. Чаще всего люди теряются летом - кто-то выходит на прогулку или на пикник, кто-то за грибами и ягодами. Поиск проводится с помощью сотрудников наших лесничеств, МЧС и полиции, также к работе привлекаются волонтеры", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что чаще всего самостоятельно выйти из леса не могут люди пожилого возраста. В основном заявка о потерявшихся поступает от родственников или близких по телефону 112.

В пресс-службе добавили, что с начала года больше всего случаев, когда человек не мог самостоятельно найти выход из леса, зафиксированы в Богородском округе, Волоколамске, Клину, Истре, Серпухове, Ступине, Чехове, Одинцове и других округах региона.

"Перед тем, как отправиться в лес, следует соблюдать несколько простых правил. Прежде всего, планируйте маршрут заранее и сообщайте близким, куда направляетесь и во сколько планируете вернуться. Также всегда берите с собой заряженный мобильный телефон и желательно - внешний аккумулятор. Используйте навигацию: скачайте офлайн-карту местности или отметьте маршрут в приложении. Одевайтесь ярко или используйте светоотражающие элементы - так вас легче заметить. Помимо этого, следует держаться тропинок и лесных дорог, не углубляйтесь в чащу", - добавили в комитете.