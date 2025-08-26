Более 100 тыс. москвичей получат спортивную инфраструктуру нового качественного уровня в шаговой доступности от дома

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы рассмотрело предложения о создании круглогодичных спортивных площадок нового формата. По итогам обсуждения вопроса мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить к предстоящему зимнему сезону создание первых 11 площадок - по одной в каждом административном округе города, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В результате более 100 тыс. москвичей получат спортивную инфраструктуру нового качественного уровня в шаговой доступности от дома. Основным преимуществом площадок нового формата станет возможность полноценного круглогодичного использования. Благодаря применению современных технологий, а также продуманному оснащению, их можно будет в короткие сроки подготовить к зимней эксплуатации и наоборот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью специальных закладных, к которым крепятся стойки и ворота, летом площадки трансформируются под игру в баскетбол, волейбол, бадминтон или футбол. В зимнее время их будут использовать для увеселительного катания на коньках и игры в хоккей. По периметру хоккейных коробок смонтируют профессиональный борт из монолитного поликарбоната со специальным нецарапающимся покрытием.

"В дневное время - за счет прозрачности бортов - площадки будут максимально гармонично вписываться в окружающее пространство. А вечером их украсит светодинамическая архитектурная подсветка. Около каждой площадки установят четыре умные многофункциональные опоры, на которых разместят светильники полноцветной подсветки и два вида проекторов. Это позволит создать приятную атмосферу во время проведения спортивных и праздничных мероприятий и даже проводить небольшие световые шоу. Также на опорах будут смонтированы аудиосистемы, видеокамеры, спортивные прожекторы и светильники для освещения дорожек", - добавили в мэрии.

Кроме того, в многофункциональных павильонах будут размещены раздевалки, кафе с летней верандой, медицинский пост, туалеты, комната охраны, гараж с ледозаливочной техникой, моноблочная холодильная установка с системой рекуперации (возможностью повторного использования энергии) и подсобные помещения. Павильоны будут оснащены необходимой мебелью, оборудованием и спортинвентарем. Инженерные сети (электро-, хладо-, водоснабжение и прочее), обслуживающие спортплощадки, будут скрыты в подземных коллекторах, на поверхности останутся лишь компактные сервис-павильоны.

"В дальнейшем опыт, накопленный при создании первых 11 площадок, планируется масштабировать на другие районы города", - заверили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.