Также более чем 30 военным присвоили звание "Герой Чеченской Республики"

ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) им. Ахмата-Хаджи Кадырова передал подразделениям бойцов из Чечни, находящимся в Мариуполе, 100 автомобилей, более 1 тыс. дронов и коптеров. Также более чем 30 бойцам присвоено звание "Герой Чеченской Республики", сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

По его словам, расположение бойцов из Чечни в Мариуполе посетили депутат Госдумы Адам Делимханов, премьер региона, руководитель регионального штаба СВО Магомед Даудов, вице-премьер по силовому блоку Абузайд Висмурадов, командир спецназа "Ахмат" МО РФ, замначальника ГУ по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

"Гости передали бойцам мои слова благодарности за их превосходные результаты на самых сложных участках фронта. Подразделения из Чеченской Республики получили новую партию помощи от РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова: 100 единиц автотранспорта, модифицированных под нужды СВО, 1 000 ФПВ-дронов, 100 коптеров-"мавиков" и многое другое. Также им было передано 10 единиц автотранспорта от Общероссийского народного фронта. Техника была осмотрена и получила высокую оценку", - написал Кадыров.

Он отметил, что в ходе посещения подразделений званием "Герой Чеченской Республики" были награждены более 30 бойцов.

"Высшего звания Чеченской Республики - "Герой Чеченской Республики, Къонах" удостоены дорогие братья: командир сводного отряда, помощник главы Чечни Ваха Геремеев, командир полка "Ахмат-Кавказ" МО РФ Хусейн Межидов, а также более тридцати воинов, проявивших храбрость и стойкость на пути служения Родине. Я благодарю каждого нашего бойца за их верность Отечеству и мужество", - добавил глава региона.