Первой локацией блог-тура стал Владикавказ

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. /ТАСС/. Авторы блогов о путешествиях из шести регионов и городов России стали участниками блог-тура мультимедийного проекта "Это Кавказ". Они смогут увидеть достопримечательности Северной Осетии, сообщила ТАСС шеф-редактор портала "Это Кавказ" Асият Гериева.

"В Северной Осетии стартовал блог-тур мультимедийного проекта "Это Кавказ", организованный совместно с Минэкономразвития РФ. Участниками стали десять блогеров из разных регионов страны, в том числе входящие во всероссийский проект "Топблог". В течение четырех дней авторы блогов о путешествиях из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Твери, Ярославской области и Екатеринбурга познакомятся с достопримечательностями республики, а также культурой народов Северного Кавказа", - сказала она.

Первой локацией блог-тура стал Владикавказ, участники увидели основные достопримечательности города. Также блогеры увидят курорт "Мамисон", который открылся в республике в марте 2025 года.

"Это мое первое путешествие на Северный Кавказ, поэтому ждала его с огромным интересом. Очень жду знакомство с культурой данного региона, традициями, кухней. Особенно жду поездку в горы, так как в горах бывать еще не приходилось", - рассказала блогер Наталья Захарова.

В программу блог-тура также входит "Тропа чудес" в Алагирском районе, Цейское ущелье, села Дзивгис, Цмити и этно-деревня Хидикус-Аул. Для участников проведут мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов и расскажут об особенностях работы Зарамагской гидроэлектростанции.