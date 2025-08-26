По данным следствия, пользователь соцсети получил от двух детей, не достигших 16 лет, интимные фото и видео

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Суд оштрафовал на 50 тыс. рублей компанию "ВКонтакте" за отказ выполнить подкрепленное судебным решением требование следователя предоставить доступ к учетной записи и перепискам подозреваемого в развращении несовершеннолетних. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ВКонтакте" за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении). Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов, уголовное дело в отношении неустановленного пользователя "ВКонтакте" возбудил орган СК в городе Спасске-Дальнем в Приморском крае. По данным следствия, подозреваемый совершил развратные действия в отношении двух детей, не достигших 16 лет, получив от них фото и видео интимного характера. Следователь направил в местный суд ходатайства о разрешении получить информацию об учетных записях и переписке в соцсети, которые были удовлетворены. Постановления вступили в законную силу и были направлены "ВКонтакте", но компания прислала ответ с отказом, указав на опечатку в установочной части постановлений. Следователь обратился в прокуратуру с требованием принять меры, в отношении "ВКонтакте" возбудили административное дело.

Петербургский суд, изучив решения приморского суда целиком, указал, что они обоснованы ссылками на Уголовно-процессуальный кодекс, положения которого предусматривают возможность осмотра и выемки электронных сообщений с санкции суда, если они содержат сведения, значимые для уголовного дела. В частности, Спасский суд постановил, что следователь вправе получить информацию о дате создания и регистрации страницы пользователем, о данных самого пользователя, входящих, исходящих, архивных и удаленных сообщениях с 1 октября 2022-го по 25 февраля 2025 года, а также о пользователях, с которыми велась переписка. "ВКонтакте" же, указал петербургский суд, дало оценку законным судебным постановлениям, не имея на то правовых оснований.