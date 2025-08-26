В Подмосковье сезон работы веранд продлится до ноября

Для гостей открыто более 1,2 тыс. летних кафе

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. летних веранд заработали в Московской области в текущем году, они будут открыты до 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Сезон работы летних кафе в Московской области продолжается, несмотря на окончание августа, и продлится до 1 ноября. Традиционно старт сезону был дан 1 апреля, для гостей уже открыто более 1,2 тыс. веранд", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что для рестораторов в Подмосковье действует онлайн-услуга, с помощью которой получить территорию для размещения летнего кафе можно за один день. Всего с начала сезона с помощью сервиса на земельных участках государственной и муниципальной собственности было размещено 283 летних кафе.

Отмечается, что демонтаж развернутых веранд должен быть завершен до 15 ноября.