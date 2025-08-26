Шеститомник подводит итоги работы историков за последние десятилетия

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение перевести на английский и китайский языки шеститомное издание "Всемирная история", подготовленное под руководством научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна, сообщили в пресс-службе вице-премьера. Поручение дано в ходе рабочей встречи Чернышенко с академиком Чубарьяном.

"Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с научным руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном. <…> Он дал поручение перевести шеститомник "Всемирная история" на английский и китайский языки. Это будет способствовать сохранению исторической правды и расширит доступ иностранной аудитории к объективному и всестороннему изложению фактов о прошлом", - отметили в пресс-службе.

Издание "Всемирная история" подводит итоги работы историков за последние десятилетия. Оно охватывает период с Древнего мира и помогает сформировать современное понимание исторических событий и явлений разных эпох и континентов в контексте перспектив XXI века.

Чернышенко подчеркнул значимость работы Института всеобщей истории РАН.

"Сохранение исторической памяти, противодействие попыткам фальсификации истории - одна из целей госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей, закрепленных указом президента Владимира Путина. Институт всеобщей истории РАН вносит вклад в ее достижение, в том числе благодаря проведению тематических исследований, организации международных конференций и регулярному изданию научных трудов, а также подготовке аспирантов по двум специальностям - "Всеобщая история" и "Историография, источниковедение, методы исторического исследования", - отметил вице-премьер.