В Югре четыре школы начнут работу после капремонта 1 сентября

Еще девять отремонтируют до конца года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 августа. /ТАСС/. Четыре капитально отремонтированные школы начнут работу 1 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, еще девять школ будут отремонтированы до конца года. Об этом сообщил в эфире телеканала "Югра" губернатор региона Руслан Кухарук.

"Продолжаем масштабную программу капитальных ремонтов школ, построенных в 1970-1980-х годах. Более 20 объектов включены в трехлетку 2024-2026 годов. С 1 сентября двери откроют четыре школы после комплексного капремонта - по сути, это обновленные, современные объекты образования. Еще девять школ будут завершены до конца года", - сказал он.

Всего в регионе более 7 тыс. объектов образования, в том числе три новые школы в городе Урае и в Тургускино Березовского района. Всего в округе порядка 240 тыс. учеников.