По информации стороны защиты, Вячеслава Богуслаева удерживают в СИЗО в нечеловеческих условиях, не дают спать, специально переводят в камеры к убийцам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Авиаконструктору, экс-главе компании "Мотор сич" Вячеславу Богуслаеву, обвиняемому в госизмене и находящемуся под арестом, грозит физическое устранение под видом внезапной естественной смерти. Об этом сообщает издание "Подробности" со ссылкой на адвокатов.

"Существует реальная угроза физического устранения конструктора", - передает издание слова защитников.

По информации стороны защиты, 86-летнего Богуслаева удерживают в СИЗО в нечеловеческих условиях, искусственно не дают спать, специально переводят в камеры к убийцам. Утверждается, что он уже практически полностью утратил слух. Теперь адвокаты не исключают возможности физического устранения авиаконструктора с инсценировкой внезапной смерти.

Ранее издание "Обозреватель" со ссылкой на одного из его адвокатов сообщало о том, что Богуслаев пережил клиническую смерть. Он две недели находился в частной клинике под стражей, где его несколько раз обследовали, в частности специалисты из Института сердца.

Богуслаев был арестован в октябре 2022 года, в ноябре того же года на его имущество был наложен арест. Предприятие "Мотор сич" в ноябре 2022 года было изъято у владельцев и передано под управление Министерства обороны Украины.