НАЛЬЧИК, 26 августа. /ТАСС/. Обучение школьников в одну смены с нового учебного года будут вести 90% школ Кабардино-Балкарии. Этого удалось достичь благодаря строительству и модернизации учреждений, сообщил в Telegram-канале глава региона Казбек Коков.

"Благодаря строительству новых школ и модернизации действующих уже 90% общеобразовательных организаций республики будут работать в одну смену. Численность педагогических работников у нас - 10,2 тыс. человек", - написал он.

В республике насчитывается 380 образовательных учреждений, в том числе 263 школы. В четырех из них ведется капитальный ремонт, остальные примут учеников в День знаний.

"За парты в этом году сядут порядка 123 тыс. школьников и студентов, из них более 11 тыс. - первоклассники. Школьные библиотеки полностью укомплектованы учебниками, общий фонд составляет свыше 1,5 млн экземпляров", - пояснил Коков.

Школьный автопарк в регионе насчитывает 217 автобусов, подвоз детей будет вестись в 165 школ.