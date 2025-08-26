В Подмосковье с начала года около 170 тыс. жителей оформили социальные карты

Карта дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 2,3 млн жителей пользуются социальными картами Московской области, в том числе около 170 тыс. человек оформили их с начала года, сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"С начала года социальные карты оформили 170 тыс. жителей Подмосковья. Сегодня ими пользуются 2,3 млн человек - это рекорд. Для льготников соцкарта - надежный инструмент социальной поддержки. Она дает право на бесплатный проезд, скидки и упрощает доступ к услугам", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что получить социальную карту могут пенсионеры, многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты. Карта дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья. Кроме того, соцкарту можно использовать для подтверждения льготного статуса при получении ряда услуг, например, посещение клубов "Активное долголетие" или же прохождения курса реабилитации.

Отмечается, что оформление соцкарты - наиболее популярная цифровая услуга в регионе. Оформить ее получение можно на региональном портале госуслуг.