Путин поздравил ректора МГИМО с юбилеем

Анатолий Торкунов вписал яркие страницы в историю отечественной дипломатии, отметил президент РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил ректора Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России Анатолия Торкунова с 75-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Рад поздравить вас с 75-летним юбилеем. За годы плодотворной деятельности вы в полной мере реализовали свой научный, исследовательский, организаторский потенциал, вписали яркие страницы в историю отечественной дипломатии, родного для вас МГИМО и российской высшей школы в целом", - говорится в сообщении.

Президент пожелал академику здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях. По словам главы государства, благодаря огромному профессиональному опыту, глубоким знаниям и неиссякаемой энергии Торкунова, МГИМО развивается и, сохраняя свои славные традиции, высоко держит планку одного из наиболее авторитетных центров по подготовке специалистов в сфере международных отношений. Путин также указал на личный творческий вклад академика в разработку единого учебника по истории.

Анатолий Васильевич Торкунов родился 26 августа 1950 году в Москве. В 1972 году окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений МИД СССР (ныне МГИМО МИД России). На последнем курсе проходил практику в посольстве СССР в КНДР (Пхеньян). В 1979 году ему было присвоено ученое звание доцента, в 1991 году - профессора. В октябре 1992 году на общем собрании коллектива Торкунов был избран ректором МГИМО МИД России. В 2003 году стал членом-корреспондентом, в 2008 году - академиком Российской академии наук (РАН) по Отделению общественных наук. В 1993 году Торкунову был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. В 2018 году Анатолий Торкунов входил в число доверенных лиц Путина на выборах президента РФ.